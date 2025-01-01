Устройства для обнаружения БПЛА передали тюменцы в зону СВО

| Фото: предоставлено Иваном Беспоместных | Фото: предоставлено Иваном Беспоместных

Два портативных устройства оповещения о БПЛА "Булат V4" в комплекте с часами "Таир" передало Тюменское региональное отделение Ассамблеи народов России бойцам подразделения "Барс 11". На покупку оборудования, востребованного в зоне СВО, члены Ассамблеи – представители национально-культурных автономий и общественных организаций – за несколько дней собрали более 300 тыс. рублей.

Председатель реготделения АНР Евгений Воробьёв поблагодарил коллег за неравнодушие. По его словам, оперативно откликнулись представители цыганских общин, Общества русской культуры и регионального отделения "Союза писателей России", общественной организации коренных малочисленных народов, центра ингушской культуры "Магас", региональной общественной организации "Вайнах", Союза армян Тюменской области

"Мы продолжаем сбор средств, планируем закупить еще одну единицу такого оборудования", - сказал Евгений Воробьёв.

Отметим, помощь оказывается адресно, по запросу самих бойцов СВО. Как пояснил руководитель Тюменского реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Иван Беспоместных, устройство "Булат V4" помогает вовремя обнаружить вражеские дроны. Оборудование проверено временем и уже зарекомендовало себя.

"Булат V4" по виду похож на обыкновенную радиостанцию с экранчиком. В комплекте к нему идут наручные часы, которые дублируют сигнал. При приближении вражеского дрона загорается красная лампочка и идет звуковой сигнал. По мере приближения, примерно за один километр триста метров, "Булат V4" определяет, с какой стороны идет дрон, а на расстоянии 900 метров – какая маркировка дрона и под каким углом наклона он летит. Затем ребята определяют уровень опасности и применяют меры по уничтожению вражеского БПЛА. То есть, по сути, такое оборудование спасает жизни наших пацанов", - пояснил Иван Беспоместных.

Отметим, устройства "Булат V4" для бойцов СВО реготделение "Боевого братства" закупает уже не первый раз благодаря поддержке неравнодушных людей.

Иван Беспоместных уточнил, что отправка каравана с гуманитарной помощью из Тюмени состоялась 20 января. В зону СВО ушли восемь автомобилей высокой проходимости, в том числе четыре УАЗа, "Буханка", "Патриот", ВАЗ-2107, "Нива". Каждый автомобиль заполнен гуманитарной помощью. Это маскировочные сети, окопные свечи, ППС – продукты питания долгого хранения, домашние заготовки и сухие супы, теплые носки из собачьей и овечьей шерсти, нательное белье и термобелье, газовые баллоны, газовые горелки, дизельный и бензиновый генераторы.

"Мы работаем со многими подразделениями, помощь доставляем адресно. Самый близкий нам - "Барс 11", потому что там воюет наш экс-руководитель, гвардии полковник Валентин Глушко, он является начальником штаба. Также это "Барс 12", "Барс 8", бригада "Гром Каскад", 38-й отдельный саперный батальон "Тобол", созданный в Тюменской области в 2022 году, бригада "Невский, где тоже воюют наши земляки, 90-й и 91-й полки, 80-й танковый полк, и многие другие", - добавил руководитель Тюменского "Боевого братства".

Любовь Голышева