"Время новых возможностей": в компании "Транснефть – Сибирь" подвели итоги конкурса среди журналистов

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" определило победителей конкурса профессионального журналистского мастерства "Время новых возможностей". Он проводится с целью поддержки и развития открытого диалога российской журналистики с компанией, продвижения передового опыта, достижений, модернизации и инновационного развития нефтетранспортной отрасли страны и посвящен теме "Инженер может все" в контексте деятельности организаций системы "Транснефть".

В творческом состязании приняли участие журналисты и блогеры Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в трех номинациях. Были опубликованы статьи в печатных изданиях, интернет-СМИ и социальных сетях, а также авторские спецрепортажи в эфире регионального телевидения.

В номинации "Лучшая печатная публикация" победителем стал журналист газеты "Российская газета" Ирина Комарова, на втором и третьем месте - редактор отдела социальных проблем "Тюменские известия" Александра Майорова и корреспондент (обозреватель) газеты "Тобольская правда", "Советская Сибирь" Наталья Полищук. Авторы рассказали читателям о производственной деятельности АО "Транснефть – Сибирь": о значимости инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития для обеспечения надежности эксплуатации и безаварийности производства, о совершенствовании производства, создании условий для повышения его эффективности, о многогранности российского инженера как специалиста и личности с активной жизненной позицией.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В номинации "Лучший телерепортаж" победителем стала Лия Валитова. Она рассказала о молодых специалистах, которые представили свои идеи во втором туре IV (ХVI) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций-членов международной ассоциации транспортировщиков нефти, проходившем на базе АО "Транснефть – Сибирь" в г. Тюмени. Второе место занял корреспондент ГТРК "Регион – Тюмень" Елизавета Садовая. Автор сюжета рассказал телезрителям о проведении конкурса "День безопасности труда".

В новой для конкурса номинации "Лучший блогерский материал" победителем стал автор контента в соцмедиа Артем Козлов. Его репортаж был посвящен молодежи ПАО "Транснефть" в рамках проведения второго тура Международной научно-технической конференции молодежи. Автор рассказал об интересах и жизни молодых специалистов компании в рамках конференции, их идеях, целях и желании совершенствовать отрасль трубопроводного транспорта нефти.

"В целом мне нравится рассказывать о промышленных предприятиях. "Транснефть" – одно из крупнейших в России. Часто большие компании закрывают двери для блогеров, дают комментарии только федеральным изданиям. Поэтому я рад, что руководство "Транснефть – Сибири" приглашает на производстве представителей блогерского сообщества. Это яркий показатель открытости и "человечности" компании", – сказал Артем Козлов.

Награждение победителей и призеров конкурса журналистского мастерства прошло в торжественной обстановке в аппарате управления АО "Транснефть – Сибирь". Памятными сувенирами были отмечены все участники творческого испытания.

"Все работы журналистов в полной мере и очень интересно раскрывают различные направления деятельности нашего предприятия: от производства и кадровой политики до мероприятий социальной и патриотической направленности. Исторических, памятных и значимых событий у нас проводится много. Нам есть что показать и о чем рассказать жителям регионов, ХМАО-Югры и Ямала", – отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, приветствуя журналистов.

После награждения участники встречи побывали на экскурсии в территориальном диспетчерском пункте аппарата управления. Журналисты увидели, как осуществляется управление и контроль работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода, как функционирует централизованная система противоаварийной автоматики, как обустроено рабочее место диспетчеров, всё это – в режиме реального времени.

Елена Григорьева