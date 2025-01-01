Депутаты городской думы призвали тюменцев присоединиться к акции "Марафон героев"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Присоединиться к информационной акции "Марафон героев" и рассказать на своих страницах в соцсетях о тех, кто совершает подвиги и значимые социальные поступки, приглашают жителей депутаты Тюменской городской думы.

Первый этап акции пройдёт с 23 января по 23 февраля. Он будет посвящён волонтерам, а также героям СВО и их семьям.

Чтобы принять участие в акции, напишите историю или снимите видео о человеке, которого считаете героем. Расскажите о помощи другим, инициативах, вдохновляющей деятельности.

Пост опубликуйте в на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #МарафонГероев72 и #ТюменскаяГородскаяДума или направьте работу для размещения в сообщения официальной группы Тюменской городской думы. Можно также написать в раздел "Предложить пост".

Текст должен сопровождаться фотографией героя в горизонтальном формате, можно использовать несколько фотографий. Видео снимается и размещается в горизонтальном формате продолжительностью до трен минут.

Информационная акция"Марафон героев", посвящена 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и Году героев Тюменской области.



"Дорогие друзья, нам важно всегда оставаться единой семьей – и в горе, и в радости. В условиях СВО мы должны помнить, что фронт и тыл — одно целое, мы должны быть плечом к плечу. Герои защищают нас на передовой, мы здесь исполняем свой долг. Волонтёры плетут маскировочные сети и вяжут тёплые вещи для бойцов, делают сухой душ и окопные свечи, собирают и отправляют посылки на передовую. Есть люди, которые отдают на фронт свой личный транспорт. Многие помогают семьям участников спецоперации: поддерживают их в бытовых вопросах, привозят продукты, дрова. Большинство из волонтёров — скромные люди, которые не привыкли говорить о своих подвигах. Поэтому рассказать о них — наша с вами задача. Поделившись этими историями, мы покажем силу нашего единства, подчеркнёт важность вклада каждого в общую приближающуюся победу. Ведь мы — одна большая семья", — прокомментировала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Николай Ступников