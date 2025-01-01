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Студентам Тюмени предлагают бесплатные билеты в "Космос"

Общество, 10:11 25 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию для студентов объявляет Молодежный театральный центр "Космос". Учащиеся учебных заведений могут получить проходной билет, который даст право на бесплатное посещение спектаклей театрального центра.

В День российского студенчества команда "Космоса" подарит единые билеты на бесплатное посещение спектаклей. Для участия в акции необходимо быть учащимся любого университета или колледжа в Тюмени, 25 января посетить МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А), подтвердить свой статус у администратора любыми способами: зачеткой, расписанием или чем-то другим, и получить билет "Космического студента".

""Космос" проводит данную акцию, чтобы дать студентам возможность бесплатно познакомиться с постановками нашего пространства. Мы считаем важным предоставить им доступ к театральному искусству, что способствует культурному развитию молодежи", — рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Проходной билет даст владельцу возможность посещать события "Космоса" до 1 августа 2025 года.

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# День студента , МТЦ Космос , студенты

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