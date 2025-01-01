Студентам Тюмени предлагают бесплатные билеты в "Космос"
Акцию для студентов объявляет Молодежный театральный центр "Космос". Учащиеся учебных заведений могут получить проходной билет, который даст право на бесплатное посещение спектаклей театрального центра.
В День российского студенчества команда "Космоса" подарит единые билеты на бесплатное посещение спектаклей. Для участия в акции необходимо быть учащимся любого университета или колледжа в Тюмени, 25 января посетить МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А), подтвердить свой статус у администратора любыми способами: зачеткой, расписанием или чем-то другим, и получить билет "Космического студента".
""Космос" проводит данную акцию, чтобы дать студентам возможность бесплатно познакомиться с постановками нашего пространства. Мы считаем важным предоставить им доступ к театральному искусству, что способствует культурному развитию молодежи", — рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.
Проходной билет даст владельцу возможность посещать события "Космоса" до 1 августа 2025 года.