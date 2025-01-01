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1 тыс. 200 детей-инвалидов прошли реабилитацию в тюменском "Роднике"

Общество, 15:47 25 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 200 детей, которые впервые получили инвалидность, прошли реабилитацию в тюменском центре "Родник" за 2024 год. Это 74% от их общего числа.

Такие предварительные итоги реализации пилотного проекта комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в Тюменской области. Их подвели на рабочем совещании, прошедшем на базе Областного центра реабилитации инвалидов.

"По оценке качества оказанных услуг удовлетворенность родителей составляет 99%. Это очень хороший результат", — рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития региона Гульнара Байматова.

Количество организаций-участников также растет. В этом году в пилотный проект вошли еще две — КЦСОН Тюменского района и детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса". "Родник" принимает детей с 2022 года.

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью стартовал три года назад в Тюменской и Свердловской областях. Позже к его реализации присоединилась Рязанская область, а со следующего года участниками станут еще три региона — Московская область, Удмуртия и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает ЦКР "Родник".

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# дети-инвалиды , Родник

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