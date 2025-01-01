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Два человека погибли на пожарах в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:26 25 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 техногенных пожаров зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Помощь населению оказана четыре раза, сообщает главное управление МЧС России по региону.

24 января днем поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Тюмени на ул. Широтной. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек. Позднее в д. Тоболтура Тобольского района произошел пожар в жилом доме, где также погиб один человек. В обоих случаях причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Ночью в селе Красново Исетского района загорелся жилой дом на улице Береговой. Огонь повредил внутреннюю отделку и имушество на площади 10 квадратных метров. Один человек получил травмы. Причину пожара устанавливают.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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