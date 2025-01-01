Впервые первенство России по легкой атлетике состоится в Тюмени

| Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области | Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области

Первенство России по легкой атлетике впервые пройдет в Тюмени с 28 по 30 января. В соревнованиях примут участие более 600 юных легкоатлетов со всей страны.

"В составе тюменской команды выступят 10 спортсменов, трое из которых отобрались на прошедших соревнованиях Уральского федерального округа. Мы очень рады впервые принять турнир такого уровня", - отметил исполнительный директор федерации лёгкой атлетики Тюменской области Максим Важенин.

Состязания пройдут в Легкоатлетическом манеже по ул. Луначарского, 12, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

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