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93 тысячи рублей предлагают за работу монтажника в Тюменской области

Общество, 18:47 26 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 842 монтажника технологических трубопроводов требуется организациям Тюменской области на 1 января 2025 года. Им готовы платить от 90 тыс. 600 до 93 тыс. 200 рублей в месяц.

Открыто 177 вакансий для электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию, 104 вакансии - по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 12 позиций - слесари-электромонтажники. Также есть предложения для 12 электромонтажников по освещению и осветительным сетям и 11 монтажников систем вентиляции, кондиционирования воздуха.

Как сообщает "Вслух.ру", всего в Тюменской области открыто 20 тыс. 968 вакансий. В том числе 3 тыс. 345 — в сфере строительства, 2 тыс. 312 — в обрабатывающих производствах, 470 — в направлении электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, 114 — в сфере добычи полезных ископаемых и другие.

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