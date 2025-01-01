205 тыс. 416 тюменским пациентам помогли медики скорой за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

205 тыс. 416 тюменским пациентам спасли жизнь и оказали разную помощь бригады скорой за 2024 год. Из них 48 тыс. 465 — дети. 51 % вызовов поступили в экстренной форме.

В стационары доставлено 110 тыс. 222 пациента, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. В сельских населенных пунктах Тюменского района медицинская помощь была оказана 34 тыс. 964 жителям. 125 тыс. 489 вызовов передали диспетчеры станции в пункты неотложной помощи при поликлиниках.

Кроме этого, 1 тыс. 805 раз бригады выезжали на место аварий, экстренная помощь оказана 2 тыс. 316 пострадавшим. На федеральных и региональных автомобильных дорогах установлены зоны ответственности станций и отделений скорой медицинской помощи, отработаны схемы маршрутизации пострадавших в ДТП: в 94,6 % случаев бригады скорой прибывают на вызов менее чем за 20 минут.

1 тыс. 159 жителей спасли медики с острым и повторным инфарктом миокарда, 24 пациентам проведена тромболитическая терапия. Помогли специалисты скорой и 4 тыс. 942 пациентам с подозрением на инсульт и другие заболевания сосудов головного мозга.

Врачи консультационного отдела в онлайн-режиме приняли от бригад скорой и проанализировали 9 тыс. 236 снимков ЭКГ. Оперативная расшифровка электрокардиограмм проводится как для тюменских фельдшерских бригад скорой, так и для бригад из Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского районов.

Всего за 2024 год поступило 16 тыс. 558 звонков, по которым выезды сотрудников скорой помощи оказались безрезультатными: пациента не оказалось на месте, по указанному адресу медиков не вызывали, либо поступил отказ от осмотра.

Напомним, что быструю и слаженную реакцию на все звонки, поступившие по номерам 03 и 103, обеспечивает Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Это система решает такие важные задачи, как сокращение времени доезда бригад в экстренных и неотложных случаях и повышение качества оказания скорой медицинской помощи.

"Помимо Тюмени и Тюменского района к системе подключены Исетский, Нижнетавдинский и Ярковский районы. Это позволяет более точно оценивать текущую оперативную обстановку. Распределять вызовы по бригадам, организовывать маршрутизацию пациентов в стационары по уровням оказания медицинской помощи. На особом контроле – инсульты, инфаркты, ДТП", – пояснил начальник управления выездными бригадами станции скорой медицинской помощи Тюмени Дмитрий Тарасов.