Пляж откроют в Омутинском к купальному сезону
Пляж откроют в Омутинском к купальному сезону. На его территории уже установили кабины для переодевания, туалеты, скамейки, обзорную вышку для спасателей. Водолазы обследовали и очистили дно акватории, сообщает администрация Омутинского района.
Обустраивать пляж начали еще в прошлом году. Тогда подготовили саму площадку. В преддверии сезона осталось досыпать песка и установить на воде буйки, обозначить детскую зону. Территория находится под видеонаблюдением. О правилах безопасного поведения на воде можно узнать из информации, размещенной на стенде. Там же указаны телефоны экстренных служб.