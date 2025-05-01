Пляж откроют в Омутинском к купальному сезону

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Пляж откроют в Омутинском к купальному сезону. На его территории уже установили кабины для переодевания, туалеты, скамейки, обзорную вышку для спасателей. Водолазы обследовали и очистили дно акватории, сообщает администрация Омутинского района.

Обустраивать пляж начали еще в прошлом году. Тогда подготовили саму площадку. В преддверии сезона осталось досыпать песка и установить на воде буйки, обозначить детскую зону. Территория находится под видеонаблюдением. О правилах безопасного поведения на воде можно узнать из информации, размещенной на стенде. Там же указаны телефоны экстренных служб.