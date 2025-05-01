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Тюменские студенты представили на международной олимпиаде эскизы метафорических карт

Общество, 18:18 28 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда студентов ТюмГУ "Вместе" заняла второе место в теоретическом этапе XIII Международной олимпиады студентов учреждений высшего образования по основам психологии и педагогики "Личность против насилия". В число призеров вошли Виктория Александрович, Полина Гордиевских, Виктория Кухнина, Юлия Струнина, Даяна Елтаева, Владислава Шапран, пишет управление стратегических коммуникаций вуза.

Тюменцы выступали под руководством доцента Татьяны Семеновских. Ребята представили на суд жюри эскизы метафорических ассоциативных карт на тему "Буллинг в начальной школе".

"Была поднята очень актуальная тема насилия, которое бывает как в семье, так и в школе, классе, коллективе и так далее. Также очень интересно было поработать с МАК, научиться создавать и продумывать метафорические карты, до этого я с ними не сталкивалась. Вообще участие в международной олимпиаде даёт возможность посмотреть, как учатся другие", - поделилась Виктория Кухнина.

Команда успешно прошла три тура и финальное тестирование среди более чем 100 команд.

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# психология , ТюмГУ

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