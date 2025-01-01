Тюменских любителей истории приглашают на лекцию об атамане Ермаке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Как Ермак в Сибирь ходил. Продолжение", посвященная легендарному покорителю Сибири, пройдет в библиотеке № 15 им. П.П. Ершова в Тюмени 1 февраля. Начало — в 14 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Слушатели больше узнают о разных версиях, гипотезах и данных исторических источников. Краевед-исследователь Владимир Арапов поделится знаниями и опытом исследователя, предположениями и суждениями, приведет свои доводы и соображения о Ермаке и о походе в целом. Присутствующие смогут задать спикеру вопросы и обменятся мнениями.

Первая открытая лекция "Как Ермак в Сибирь ходил" прошла в ноябре. Информация, предложенная слушателям, нашла живой интерес и отклик. По многочисленным просьбам читателей было решено вернуться к теме сибирской эпопеи Ермака и продолжить ранее начатый рассказ.

Встреча пройдет на ул. Минской, 98. Желательно записаться заранее по тел. 36-06-94 или оставить заявку на сайте.