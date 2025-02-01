Российские сноубордисты спорят за звание лучших на фестивале "Битва на Туре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит на набережной у мультицентра "Контора пароходства" 22 февраля. В этом году райдеры из разных регионов России сражаются в дисциплине джиббинг.

"В 2017 году город стал центром яркого зимнего события. Он объединил любителей зимних экстремальных видов спорта. Так появился фестиваль "Битва на Туре". Мы гордимся нашими земляками, которые инициировали эту традицию. Для нас очень важно откликаться на запросы категорий всех населений, в первую очередь молодёжи. И сегодня мы видим, как наши молодые тюменцы участвуют вместе с именитыми спортсменами, показывая достойный результат", — сказал на открытии глава Тюмени Максим Афанасьев.

Джиббинг – одна из самых зрелищных дисциплин. Сноубордисты выполняют сложные трюки на различных объектах, имитирующих городскую среду — лестницы, боксы и другие препятствия. Кроме этого, в 2025 году в конструкцию трассы вошел автомобиль "Жигули", на который установили перила.

"Биг-эйр - это больше спортивная дисциплина, такие официальные старты, которые мы проводили раньше. Джиббинг - больше неформальное, здесь ниже порог входа. Для ребят это не спорт, а такой образ жизни. Немного другая даже атмосфера сейчас здесь", - добавил организатор события Иван Шмонин.

Общий призовой фонд фестиваля составляет 250 тыс. рублей. За него приехали бороться спортсмены из Тюменской области, Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Сочи и Владивостока.

Среди них победитель и призёр этапов кубков России, член юниорской сборной РФ по сноуборду Анастасия Крикунова, победитель "Лучших трюков" Даниил Шашерин, серебряный призёр фестиваля "IGRA" на курорте Красная поляна Артур Кургак и другие.

В итоге в финал вышли 10 человек, из которых один тюменец — Дмитрий Згинник. Спортсмен занимается сноубордом 12 лет и имеет призовые места на соревнованиях городского, областного и федерального масштабов.

Имя победителей и призеров станет известно в 21 час. После участников ждёт афтепати, хедлайнером которого выступит группа Folkpro.

Отметим, что параллельно с состязаниями в Конторе пароходства проходил лекторий.

"Сегодня мы получили полноценную деловую программу. Глава города озвучил формирование системы управления парками, которыми будет заниматься ТАРКИ. Официально был утвержден Тюменский клуб продюсеров. Поэтому "Битва на Туре" не только меняется в плане спортивных компонентов, но и в плане большой серьезной деловой активности", — заметил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Напомним, "Битва на Туре" ранее проходила возле моста Влюблённых. Мероприятие неоднократно становилось лауреатом различных федеральных и региональных премий и рейтингов.

Виктория Макарова