В Тюмени "Жигули" встроят в трассу фестиваля "Битва на Туре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Жигули" войдет в конструкцию трассы на фестивале "Битва на Туре", который пройдет в Тюмени 22 февраля. На машину установят перила – именно по ним будут скользить райдеры, выполняя трюки в дисциплине джиббинг.

"Это моя личная машина. Специально для мероприятия мы пустили ее в расход. Закопаем автомобиль в снег в середине склона и на крыше установим перила. Спортсмены будут пролетать над ней, скользя затем по этим подготовленным фигурам. Вот такой момент решили внедрить, чтобы зрителям было интересно. Это такой элемент улицы. Все же джиббинг и произошел от уличного стиля катания, все эти скольжения по граням как раз оттуда", – раскрыл подробности корреспонденту "Тюменской линии" организатор "Битвы на Туре" Александр Шмонин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В этом году состязания проводят возле мультицентра "Контора пароходства". Для создания спортивной площадки завезут около 500 куб. м. снега, который ранее собрали с парковок на набережной. Общая длинна трассы составит почти 50 метров. Из нее половина определена для выполнения трюков, остальная часть - для безопасного выката райдеров. Сейчас трасса готова на 70 %.

"У нас пока создан здесь черновой вариант. Просто снег нужно забрасывать достаточно высоко и одним видом техники это делать не получается, поэтому мы работаем в несколько этапов. Трактор со шнекоротором закидывает нам на верхний ярус снег, а дальше мы вручную перебрасываем его выше, чтобы сформировать необходимый рельеф для установки фигур", - пояснил руководитель проекта по застройке Николай Голубев.

Организаторы ждут на фестиваль более 35 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Сочи и Владивостока. Среди них победитель и призёр этапов кубков России, член юниорской сборной РФ по сноуборду Анастасия Крикунова, победитель "Лучших трюков" Даниил Шашерин, серебряный призер фестиваля "IGRA" на курорте Красная поляна Артур Кургак и другие. За Тюменскую область будут выступать около 10 райдеров, среди них – Дмитрий Згинник. Спортсмен занимается сноубордом 12 лет и имеет призовые места на соревнованиях городского, областного и федерального масштабов.

"Все ребята достаточно сильные в профессиональном плане. Вообще огромный плюс такого рода мероприятий в том, что люди приезжают провести здесь свой досуг, повидаться. Я этот фестиваль воспринимаю больше как встречу друзей, которые собрались на одной горке покататься и классно провести время", – отметил Дмитрий Згинник.

Напомним, что квалификация и трек "деньги за трюк" начнется с 16 часов 30 минут. Официальное открытие события и финал стартует с 19 часов. Общий призовой фонд составит 250 тыс. рублей. Также будут призы от партнеров. Кроме этого, на время проведения фестиваля в малом зале мультицентра откроют лекторий.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова