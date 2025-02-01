  • 20 февраля 202520.02.2025четверг
  • USD90,4268
    EUR94,0834
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюмени "Жигули" встроят в трассу фестиваля "Битва на Туре"

Спорт, 16:16 20 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Жигули" войдет в конструкцию трассы на фестивале "Битва на Туре", который пройдет в Тюмени 22 февраля. На машину установят перила – именно по ним будут скользить райдеры, выполняя трюки в дисциплине джиббинг.

"Это моя личная машина. Специально для мероприятия мы пустили ее в расход. Закопаем автомобиль в снег в середине склона и на крыше установим перила. Спортсмены будут пролетать над ней, скользя затем по этим подготовленным фигурам. Вот такой момент решили внедрить, чтобы зрителям было интересно. Это такой элемент улицы. Все же джиббинг и произошел от уличного стиля катания, все эти скольжения по граням как раз оттуда", – раскрыл подробности корреспонденту "Тюменской линии" организатор "Битвы на Туре" Александр Шмонин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В этом году состязания проводят возле мультицентра "Контора пароходства". Для создания спортивной площадки завезут около 500 куб. м. снега, который ранее собрали с парковок на набережной. Общая длинна трассы составит почти 50 метров. Из нее половина определена для выполнения трюков, остальная часть - для безопасного выката райдеров. Сейчас трасса готова на 70 %.

"У нас пока создан здесь черновой вариант. Просто снег нужно забрасывать достаточно высоко и одним видом техники это делать не получается, поэтому мы работаем в несколько этапов. Трактор со шнекоротором закидывает нам на верхний ярус снег, а дальше мы вручную перебрасываем его выше, чтобы сформировать необходимый рельеф для установки фигур", - пояснил руководитель проекта по застройке Николай Голубев.

﻿

Организаторы ждут на фестиваль более 35 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Сочи и Владивостока. Среди них победитель и призёр этапов кубков России, член юниорской сборной РФ по сноуборду Анастасия Крикунова, победитель "Лучших трюков" Даниил Шашерин, серебряный призер фестиваля "IGRA" на курорте Красная поляна Артур Кургак и другие. За Тюменскую область будут выступать около 10 райдеров, среди них – Дмитрий Згинник. Спортсмен занимается сноубордом 12 лет и имеет призовые места на соревнованиях городского, областного и федерального масштабов.

﻿

"Все ребята достаточно сильные в профессиональном плане. Вообще огромный плюс такого рода мероприятий в том, что люди приезжают провести здесь свой досуг, повидаться. Я этот фестиваль воспринимаю больше как встречу друзей, которые собрались на одной горке покататься и классно провести время", – отметил Дмитрий Згинник.

Напомним, что квалификация и трек "деньги за трюк" начнется с 16 часов 30 минут. Официальное открытие события и финал стартует с 19 часов. Общий призовой фонд составит 250 тыс. рублей. Также будут призы от партнеров. Кроме этого, на время проведения фестиваля в малом зале мультицентра откроют лекторий.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Битва на Туре , сноуборд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 20.02.2025В Тюмени "Жигули" встроят в трассу фестиваля "Битва на Туре"
15:21 20.02.2025Соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов СВО впервые прошли в Тюмени
13:09 20.02.2025День здоровья в Тюмени пройдет на трех площадках
09:17 20.02.2025В Тюмени пройдет смешанная эстафета по лыжным гонкам среди школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.