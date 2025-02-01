Губернатор Александр Моор вручил госнаграды 55 жителям области

Александр Аксенов, правительство Тюменской области Александр Аксенов, правительство Тюменской области

55 жителей Тюменской области удостоились государственных наград. Церемонию вручения провел губернатор Тюменской области Александр Моор 21 февраля.

"В этом зале сегодня люди разных профессий. Представители почти двух десятков сфер и отраслей, а также многодетные родители. Среди вас те, кто влияет на развитие науки, образования и культуры, экономики, промышленности, транспорта и строительного комплекса в нашем регионе, сохраняет семейные ценности и ведет общественную работу. Ваши награды – это результат ваших достижений и успешного труда коллективов предприятий и организаций, которые вы представляете", - обратился он к присутствующим.

Александр Аксенов, правительство Тюменской области Александр Аксенов, правительство Тюменской области

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени за трудовые успехи вручена начальнику планово-экономического отдела филиала АО "Мостострой-11" Наталье Сенькиной, директору департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирине Широковой и директору департамента информатизации Станиславу Логинову.

Наталья Сенькина в компании "Мостострой 11" трудится 35 лет. Считает, что ее знания в области строительства и экономики помогают предприятию в развитии. Для нее, в свою очередь, ценна социальная поддержка работников.

Александр Аксенов, правительство Тюменской области Александр Аксенов, правительство Тюменской области

"У нас очень хороший коллектив. Работают программы поддержки ветеранов и молодежи, проходят спортивные мероприятия, обучения. Для детей организуем отдых в лагерях. Максимальная забота о каждом – основное направление политики нашей компании", - подчеркнула Наталья Сенькина.

Александр Аксенов, правительство Тюменской области Александр Аксенов, правительство Тюменской области

Почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ" получил доктор химических наук, профессор Тюменского госуниверситета Олег Андреев. Он пришел в науку в 1975 году, сразу после окончания ТИУ. За это время его знания пригодились для проектов Научно-производственного объединения им. Лавочкина и Государственного оптического института Санкт-Петербурга. Для одной из ведущих нефтяных компаний страны он разработал проект создания червоточин в пласту для увеличения притока нефти. Этой работе посвящено четыре диссертации.

Александр Аксенов, правительство Тюменской области Александр Аксенов, правительство Тюменской области

"Всего я подготовил 28 кандидатов наук, из них 18 - в области химии. Шесть человек - в области физико-химических воздействий на нефтяные, газовые пласты и двух программистов. Считаю, что в нашем регионе нужно открывать как можно больше лабораторий для тех, кто желает заниматься наукой. Тюменский университет уже получил новый высоко технологичный корпус по улице Республике. Большой потенциал для развития науки даст Тюменский кампус", - уверен профессор Андреев.

Указом президента РФ за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена "Родительская слава" удостоены тюменцы Элина Исмаилова и Мовла Закриев, Юлия и Александр Бауэр, Юлия и Сергей Борисовы из Тюменского района, Махруся и Алмаз Саитовы из Тобольска.

Мама двух сыновей и двух дочерей Юлия Борисова из с. Перевалово считает, что их родительская слава – это ежедневный труд и ежедневное счастье. Воспитывать детей в любви и гармонии помогают традиционные походы на природу.

"Мы любим поездки с палаткой куда-нибудь на речку, с ночевкой, костром, лодкой, рыбалкой. Об этом постоянно вспоминаем зимой, дети ждут не дождутся лета. Это наша добрая традиция", - поделилась многодетная мама.

Александр Аксенов, правительство Тюменской области Александр Аксенов, правительство Тюменской области

Учрежденный в Тюменской области знак "Почетный наставник" появился на груди главного тренера спортивной команды "Центр спортивной подготовки "Формейшн" Веры Шереговой и у тренера-преподавателя Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Николая Пархоменко.

Специалисты отраслей образования, здравоохранения, культуры, АПК, ЖКХ и других почетные грамоты, благодарности правительства Тюменской области, ведомственные награды.

В завершении церемония вручения госнаград глава региона Александр Моор поздравил всех с предстоящими Днем защитника Отечества и Международным женским днем и пожелал здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Анжела Лебедева