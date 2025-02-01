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Тобольск стал одним из лидеров по уровню качества жизни

Общество, 11:08 25 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тобольск вошел в число российских городов-лидеров по уровню качества жизни индекса ВЭБ.РФ. Город показал значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям. По природно-экологическим условиям поднялся с 48 до 62 баллов.

Об этом глава Тобольска Петр Вагин написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Направление "Экология": 50 % горожан положительно оценивают работу по сохранению экологии и окружающей среды. Участие в экологических инициативах: 12,4 % респондентов участвуют в программах по защите окружающей среды.

Тобольск вошел в топ-20 ESG-Индекса (окружающая среда, общество, управление) городов и регионов, представленного ВЭБ.РФ и Сбером.

"Город вместе с компанией СИБУР несколько лет реализует программы развития городской инфраструктуры. Сначала это была программа "Тобольск–2020", а затем – "Тобольск настоящий". Благодаря этим инициативам построены, например, благоустроены Аптекарский и Александровский сады, отремонтирована крупнейшая школа города", - рассказал Вагин.

Общественный транспорт: 78 % жителей Тобольска оценивают его работу положительно.

Тобольск также вошел в топ-30 городов в рейтинге Национального центра ГЧП. В городе реализуется шесть проектов государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей – частные вложения.

Всего в Индексе ВЭБ.РФ участвуют 250 городов. Независимые эксперты оценивают их по 317 критериям: жилищные условия, доход граждан и занятость, здравоохранение, образование, благоустройство и развитие территорий, экология, безопасность и другие.

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# Петр Вагин , Тобольск

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