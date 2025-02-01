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Мост через реку Барсук в Викуловском районе построят к ноябрю 2025 года

Экономика, 11:19 25 февраля 2025

t.me/gus72to

Подготовительные работы для омоноличивания балок пролетных строений ведет подрядчик на мосту через р. Барсук в Викуловском районе. Процесс включает дуговую ручную сварку закладных планок с помощью накладок и заполнение швов цементно-песчаным раствором.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, объект возводят между селом Коточиги и деревней Красная Елань за счёт средств областного бюджета. К работам подрядная организация приступила в октябре 2024 года.

"На данный момент уже сделаны опоры, смонтированы пролётные строения. Идут подготовительные работы для монтажа барьерного ограждения. Грузоподъёмность моста - 80 тонн. В рамках договора работы планируют завершить в ноябре 2025 года", - уточнили в ведомстве.

Новый мост полностью заменит своего предшественника в деревянном исполнении.

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# ГУС Тюменской области , строительство мостов

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