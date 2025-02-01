Тюменцы могут получить налоговый соцвычет по добровольному страхованию жизни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социальный налоговый вычет по расходам на добровольное страхование жизни могут получить жители Тюменской области. Главное условие – договор нужно заключить не менее чем на пять лет, сообщает региональное управление ФНС России.

"Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов с учетом установленного ограничения: с 1 января 2024 года не более 150 тысяч рублей в совокупности с иными социальными вычетами. По расходам, произведенным с 2024 года, для подтверждения права на указанный налоговый вычет налогоплательщику необходимо приложить только справку от страховщика об уплате страховых взносов для представления в налоговый орган", - уточнили в регуправлении.

Справку не нужно предоставлять, если такие сведения передает в налоговый орган непосредственно страховая организация.

Налоговики обратили внимание на то, что налоговый вычет можно получить по договорам добровольного страхования жизни, которые связаны с дожитием до определенного возраста или срока, с наступлением иных событий в жизни, а также со смертью. В последнем случае исключение касается гибели в результате несчастного случая или болезни - на суммы страхования в этом случае вычет не распространяется.