В Тюменской области ведется капремонт 12 объектов здравоохранения

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Капитальный ремонт ведется в 12 объектах здравоохранения в муниципалитетах Тюменской области. Об этом в ходе визита в Сорокинский район 31 января сообщил губернатор региона Александр Моор.

В частности, глава региона побывал в Сорокинской районной больнице, где продолжаются работы. Здесь строители поменяли окна, обновили кровлю, смонтировали новую систему водоотведения и водоснабжения, сейчас продолжаются внутренние работы.

"Этот объект входит в программу "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая с 2025 года продолжается в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Работы идут с опережением сроков. В ближайшее время планируется завершить отделочные работы. Параллельно ведется закуп необходимого медицинского оборудования, мебели, чтобы в момент открытия все было готово. Летом объект будет закончен и откроет двери для приема пациентов", - прокомментировал Александр Моор.

Он добавил, что в муниципалитетах Тюменской области также продолжается реализация программы по ремонту, строительству и замене фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году их будет 19, плюс четыре врачебные амбулатории. Реализуется и программа по приобретению автомобильного транспорта, медицинского оборудования, которое используется в поликлиниках в небольших населенных пунктах.

Любовь Голышева