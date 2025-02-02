Тюменских водителей предупреждают о сложной ситуации на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плохая видимость наблюдается на дорогах Тюменской области, на некоторых участках - гололедица.

Водителей призывают учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Такая погода сохранится еще несколько дней: температура воздуха будет варьироваться от минус 4 до плюс 2 градусов. На участке дороги Ишим - Абатское ожидается туман, видимость составит 200-500 м, сообщает инфоцентр областного правительства со ссылкой на Уралуправтодор.

Уточнить актуальную информацию можно по тел. 8-800-200-63-06.