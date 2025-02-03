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42 учителя участвуют в конкурсе "Педагогический калейдоскоп-2025" в Тюменском районе

Общество, 13:29 03 февраля 2025

42 учителя участвуют в конкурсе профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2025" Тюменского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Событие проходит уже в 13 раз. В числе конкурсантов – учителя, воспитатели, классные руководители, педагоги коррекционного сопровождения и дополнительного образования.

Глава Тюменского района Ольга Зимина поприветствовала участников на торжественном открытии конкурса. Она отметила особую актуальность мероприятия в Год защитника Отечества и Год героев: "Своим трудом педагоги ежедневно совершают подвиги в профессии, воспитывая достойное и успешное поколение".

Отметим, что победителей определят уже в марте. Следить за развитием событий конкурса и поближе познакомиться с участниками можно на специальном сайте.

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# конкурс профмастерства , Ольга Зимина , педагоги , Тюменский район

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