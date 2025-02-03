Владимир Якушев рассказал, как изменится депутатский корпус "Единой России" после 2026 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Единая Россия" не планирует вводить квоты для участников СВО на предстоящих в 2026 году выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Хотя изменения списка, по его словам, будут, и достаточно существенные, и в него войдет достаточно много кандидатов из числа участников СВО.

"Но не думаю, что в этом вопросе нужна какая-то жёсткая квота. Особое внимание уделим кандидатам, которые уже избрались в региональные заксобрания. Также будем отбирать из участников Высшей партийной школы, конкурса "Лидеры России. Политика". Максимально задействуем наши ресурсы, чтобы подготовить таких ветеранов СВО к выборам и работе в Госдуме, - пояснил Владимир Якушев. - Но в любом случае преемственность в работе нашей партии в российском парламенте сохранится. Это невозможно без компетентных законодателей, которые уже наработали большой опыт в Госдуме".

Владимир Якушев подробно остановился вопросе оптимизации партийных проектов, о необходимости которой было заявлено на декабрьском съезде "Единой России".

"Оптимизация не самоцель, - подчеркнул секретарь генерального совета партии. - Речь идёт о структурировании всех проектов, чтобы их реализация была более заметной. В первую очередь, для жителей страны. Теперь у каждого проекта есть новое описание, собственный бюджет и индивидуальные цифровые показатели, которые должны быть достигнуты к 2026 году. Сейчас у кураторов есть возможность серьезно проанализировать промежуточные итоги, провести работу над ошибками. После выборов мы дадим оценку каждому проекту, и вполне возможно, что их станет меньше".

Владимир Якушев также рассказал о своем видении развития института сторонников "Единой России" и "Молодой гвардии", сообщает пресс-служба "Единой России". В каждом из этих институтов "Единой России", по его словам, есть, что корректировать. Где-то это можно сделать кадровыми перестановками, а где-то нужны более серьёзные изменения.

"Одна из основных задач на ближайшее время — перезагрузка института наших сторонников и "Молодой гвардии Единой России", - заявил Владимир Якушев. - Сейчас "Молодая гвардия" во многом сосредоточена на волонтёрских проектах. Это хорошо и правильно. Но этим работа молодогвардейцев не должны ограничиваться. Должна быть чёткая увязка с задачами "Единой России" и KPI. В частности, в том, что касается членства в партии. Институт сторонников также принципиально важен для "Единой России". Сейчас, чтобы стать членом партии, необходимо пробыть в этом статусе минимум полгода, но других критериев нет. Стоит ввести чек-лист или стандарт, чтобы избежать автоматического зачисления после истечения полугода. Эти моменты требуют обсуждения и донастройки".