Для тюменских абитуриентов проводят экскурсии по новому корпусу ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Экскурсии по новому главному корпусу ТюмГУ организует для тюменских старшеклассников Центр рекрутинга и развития вуза. Проект выстроен так, что школьники и их учителя по графику посещают здание, где представители ректората рассказывают им о его функциональности, а также новой образовательной модели 2+2.

Внутреннее пространство оснащено современными высокими технологиями: умное освещение, система кондиционирования, камеры с автотрекингом для дистанционного подключения и прочее. Большое внимание уделено не только комфортному пребыванию студентов и преподавателей в стенах вуза, но и безопасности: все двери оборудованы электронными замками, впервые в регионе во входной группе размещены рентгено-телевизионные установки, видеокамеры по всему корпусу, вход в аудитории осуществляется по кампусной карте, есть кнопки вызова охраны, в больших аудиториях — системы связи с экстренными службами.

"Логично, что именно абитуриенты первыми знакомятся с новым корпусом. Им особенно важно почувствовать незнакомую атмосферу вуза, да еще и с акцентом на современные технологии, — говорит ректор ТюмГУ Иван Романчук. — На прошлой неделе проект стартовал для страшеклассников гимназий ТюмГУ, № 21 и № 1. На каждой экскурсии происходит магия: здание буквально влюбляет в себя. Я неоднократно слышал возгласы "вау, за окнами исторический центр, а здесь космос".

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ребята посещают столовую, помещение для книжного магазина, выставочное пространство, мультиформатные аудитории, преподавательские коворкинги, студенческие пространства для отдыха и работы, оснащенные переговорными и кофеточками, рекреационные зоны, а также единственный в регионе вузовский технологичный концертный зал.

Все помещения корпуса включены в систему бронирования и отображения расписания, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Мне очень понравилась организация студенческого пространства: комфортная мебель, отличное техническое оснащение. Это действительно хорошее место для самостоятельной или групповой работы. Еще понравилось по-настоящему эволюционное оборудование аудиторий, экраны, магнитные доски, все очень удобно для образования", - поделился впечатлениями учащийся 11 класса гимназии № 1 Александр Санников.

На этой неделе экскурсии продолжатся для учащихся школы № 92, также в феврале с корпусом познакомятся ребята из школ № 40, 5 и 25.