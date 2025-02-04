Тюменцы отметят день рождения Михаила Пришвина фестивалем

| Фото: vk.com/lib4tmn | Фото: vk.com/lib4tmn

152-й день рождения писателя Михаила Пришвина отмечают 4 февраля. В Тюмени во второй раз пройдет фестиваль "ПришвинФест". Он стартует 12 марта, сообщает библиотека им. Пришвина.

Имя писателя первая модельная библиотека Тюмени № 4 получила в феврале 2023 г. Через год библиотекари запустили сайт "Пришвинскими тропами", в котором подробно описывают жизнь и творчество Михаила Пришвина. Особое внимание уделено тюменскому периоду жизни писателя (1889 - 1892) с подробным описанием и демонстрацией пришвинских мест.

"Михаил Пришвин известен широкому кругу читателей как писатель-натуралист, чьи произведения составили семь томов собраний художественных произведений, в которых он тонко и мудро передает глубокую связь человека с природой. Сказка-быль "Кладовая солнца" вдохновила нас на создание одноименного мультфильма в технике песочной анимации режиссера Елены Ивченко и напольной игры для детей "Календарь природы Михаила Пришвина" по мотивам его произведений", - рассказали в библиотеке.

Фундаментальной и по-настоящему бесценной работой Михаила Пришвина являются его 18-томные дневники. Он также известен своими фотоработами.

В библиотеке действует фотовыставка "Михаил Пришвин: фотохроники переломных веков". Записаться на экскурсию в библиотеку, просмотр м/ф "Кладовая солнца", игру "Календарь природы Михаила Пришвина" - по телефону: +7 (3452) 48-98-34.