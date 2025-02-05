Тюменская "Паутина" помогла задержать двух водителей, лишенных прав

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Двух водителей, которые ранее были лишены водительских прав, вычислила система "Паутина" 5 февраля. Один был задержан на ул.Республики, а второй на 310-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень.

Первому автомобилисту 55 лет, второму - 40, сообщает Госавтоинспекция по региону. Автомобили эвакуированы, водители привлечены к административной ответственности за управление транспортом лицами, лишенными прав.