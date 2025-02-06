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В двух районах Тюменской области проведут капремонт домов соцобслуживания

Общество, 16:03 06 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт Истошинского дома социального обслуживания в Бердюжском районе и Винзилинском Тюменского района проведут до конца 2025 г. Работы организуют в рамках регионального проекта "Старшее поколение".

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, более 77 млн рублей направлено на эти цели.

Более 260 млн рублей было выделено в 2024 г. на капремонт жилых корпусов Ярковского и Ялуторовского домов соцобслуживания и ремонт медпункта Таловского дома в Ишимском районе. Данные объекты соответствуют всем требованиям пожарной безопасности и доступны для маломобильных граждан.

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# капитальный ремонт , социальное обслуживание

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