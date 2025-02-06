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Тюменец в пьяной ссоре зарезал нового знакомого

Происшествия, 16:25 06 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее судимого 31-летнего тюменца, подозреваемого в убийстве случайного знакомого, ждёт суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 21 ноября 2024 года житель областного центра познакомился на улице с 47-летним мужчиной. Оба ранее отбывали наказание в исправительной колонии.

Отметить знакомство они пришли в квартиру потерпевшего по ул. Широтной. В ходе распития спиртного между ними произошёл конфликт.

Гость избил нового знакомого, а затем нанёс ему не менее двух ударов ножом. Раненный мужчина был госпитализирован в медучреждение, где на следующий день скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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# суд , убийство , уголовное дело

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