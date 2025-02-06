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В Тюменском районе медаль к 80-летию Победы вручили фронтовику Аркадию Минальтову

Общество, 16:58 06 февраля 2025

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Медаль к 80-летию Великой Победы участнику Великой Отечественной войны Аркадию Минальтову из с. Каскара вручила глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Год 80-летия Великой Победы наш герой встречает с большим воодушевлением, планируя принять участие в майских торжествах. Бодрости и силе духа 97-летнего ветерана можно только позавидовать – к нашему приезду готовился, с удовольствием встретил гостей и юных артистов. Семья и односельчане окружают Аркадия Артемьевича постоянным вниманием и заботой, фронтовик – настоящая гордость Каскары и всего Тюменского района. Победитель, труженик, патриот", - написала Зимина по итогам визита.

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Всего 142 жителям Тюменского района - ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей вручит памятные медали до конца февраля.

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# Великая Отечественная война , День Победы , медаль , Ольга Зимина , Тюменский район

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