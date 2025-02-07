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Поля с сухостоем выявили в пяти районах Тюменской области

Общество, 17:32 07 февраля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Поля с сухостоем выявили в пяти районах Тюменской области за январь. 32 участка бывших сельскохозяйственных земель заросли кустарниками и деревьями, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Инспекторы установили, что собственники не проводят мероприятия по борьбе с растительностью. Участки не используются для производства сельскохозяйственной продукции.

Владельцы получили предостережения, где указано, что нарушать обязательные требования земельного законодательства РФ недопустимо.

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