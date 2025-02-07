Поля с сухостоем выявили в пяти районах Тюменской области
Общество, 17:32 07 февраля 2025
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре
Поля с сухостоем выявили в пяти районах Тюменской области за январь. 32 участка бывших сельскохозяйственных земель заросли кустарниками и деревьями, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Инспекторы установили, что собственники не проводят мероприятия по борьбе с растительностью. Участки не используются для производства сельскохозяйственной продукции.
Владельцы получили предостережения, где указано, что нарушать обязательные требования земельного законодательства РФ недопустимо.