Поля с сухостоем выявили в пяти районах Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Поля с сухостоем выявили в пяти районах Тюменской области за январь. 32 участка бывших сельскохозяйственных земель заросли кустарниками и деревьями, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Инспекторы установили, что собственники не проводят мероприятия по борьбе с растительностью. Участки не используются для производства сельскохозяйственной продукции.

Владельцы получили предостережения, где указано, что нарушать обязательные требования земельного законодательства РФ недопустимо.