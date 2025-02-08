В тюменском "Космосе" 26 авторов представят картины на тему экологии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Картины на тему экологии "Живое - зеленое" представят 26 авторов в Молодежном театральном центре "Космос" Тюмени 15 февраля, начало в 15 час. Дополнят вернисаж лекции, викторины и коллективная арт-терапия, сообщают организаторы.

"Наша цель — не только познакомить посетителей с искусством, но и привлечь их внимание к актуальным экологическим проблемам. Мы хотим дать людям практические знания о том, как каждый может внести вклад в сохранение окружающей среды", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра "Космос" и организатор выставки Маша Хайбуллина.

Кроме того, в малом зале "Космоса" пройдут образовательные мероприятия от экологического проекта "Крышка". В 15 час. 30 минут начнется лекция на тему "Гринвошинг: зеленая стирка или зеленый обман. Как не купиться на экологический маркетинг?". Тюменцам расскажут, почему биоразлагаемый пакет может быть опаснее обычного полиэтилена и как отличать настоящие экологичные товары от маркетинговых уловок.

В 17:00 в холле театрального центра пройдет эко-арт-терапия на тему "Я — часть природы!" от художницы Людмилы Парфеновой. Занятие направлено на то, чтобы помочь участникам восстановить свои силы и снизить уровень стресса.

Вход по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр".

Возрастное ограничение 6+.