Губернатор Тюменской области поздравил с 83-летием автора "Бессмертного полка"

| Фото: тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

С 83-летием автора идеи "Бессмертного полка", почетного гражданина Тюмени Геннадия Иванова поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это настоящий патриот своей страны – всегда полон энергии и энтузиазма.

"В 2007-м накануне 9 мая Геннадий Иванов думал – как Тюмень будет отмечать День Победы? Тогда же ему приснился сон – жители областной столицы идут в колонне с портретами своих родственников-фронтовиков. Геннадий Кириллович в итоге предложил эту идею друзьям и знакомым. Распечатали портреты, прошли в колонне. Через год к шествию присоединились десятки людей. Потом сотни. Потом тысячи", - написал в своих социальных сетях Александр Моор.

Так появился "Бессмертный полк" – в нем сейчас участвуют миллионы людей по всему миру. Они рассказывают о своих героях, хранят память о них и благодарят за великий подвиг, который подарил всем нам жизнь.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"От имени всех жителей Тюменской области поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья и благодарю за неоценимый вклад в сохранение нашей исторической памяти", - сказал губернатор региона.