В Тюмени потушили пожар в гаражном комплексе "Сириус"
Происшествия, 12:02 09 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Пожар произошел в гаражном комплексе "Сириус" на улице Одесской в Тюмени 8 февраля. Огонь охватил 12 квадратных метров, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, предварительная причина возгорания: короткое замыкание электропроводки.
Всего за минувшие сутки зафиксировано три техногенных пожара, на ликвидацию последствий ДТП подразделения ГУ МЧС России по региону привлекались шесть раз.