В Тюмени потушили пожар в гаражном комплексе "Сириус"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Пожар произошел в гаражном комплексе "Сириус" на улице Одесской в Тюмени 8 февраля. Огонь охватил 12 квадратных метров, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, предварительная причина возгорания: короткое замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки зафиксировано три техногенных пожара, на ликвидацию последствий ДТП подразделения ГУ МЧС России по региону привлекались шесть раз.