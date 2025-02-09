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В Тюмени потушили пожар в гаражном комплексе "Сириус"

Происшествия, 12:02 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Пожар произошел в гаражном комплексе "Сириус" на улице Одесской в Тюмени 8 февраля. Огонь охватил 12 квадратных метров, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, предварительная причина возгорания: короткое замыкание электропроводки.

Всего за минувшие сутки зафиксировано три техногенных пожара, на ликвидацию последствий ДТП подразделения ГУ МЧС России по региону привлекались шесть раз.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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