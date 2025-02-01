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Тобольские баскетболисты запускают акцию по вторичной переработке пластика

Общество, 13:20 10 февраля 2025

«ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" из Тобольска при поддержке СИБУРа запускает акцию по вторичной переработке пластика "ЭкоТрибуна". Спортивные болельщики на протяжении двух месяцев будут собирать пластиковые бутылки и сдавать их в экодом. Самые активные получат специальные призы на домашних матчах. Главный приз вручат абсолютному победителю, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"Баскетбольный клуб стремится быть не только спортивным лидером города, но и примером для болельщиков в вопросах экологии. Для нас это важная миссия — быть драйвером вторичной переработки пластика", – отметил директор БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов.

«ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Для участия болельщикам необходимо принести пластиковые бутылки в "ЭКОДОМ Спортивный", расположенный в 7а микрорайоне, дом 45. Необходимо оставить данные и указать название клуба – "БК Нефтехимик".

"СИБУР активно поддерживает экологические инициативы. Спорт – это мощный инструмент, способный привлечь внимание к важным вопросам экологии, а вторичная переработка пластика – один из ключевых шагов на пути к устойчивому развитию, – сказал эксперт по развитию социальной сферы "ЗапСибНефтехим" Вячеслав Граб.

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# баскетбол , ЗапСибНефтехим , переработка , переработка пластика , СИБУР , экология

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