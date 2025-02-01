Тобольские баскетболисты запускают акцию по вторичной переработке пластика
Баскетбольный клуб "Нефтехимик" из Тобольска при поддержке СИБУРа запускает акцию по вторичной переработке пластика "ЭкоТрибуна". Спортивные болельщики на протяжении двух месяцев будут собирать пластиковые бутылки и сдавать их в экодом. Самые активные получат специальные призы на домашних матчах. Главный приз вручат абсолютному победителю, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".
"Баскетбольный клуб стремится быть не только спортивным лидером города, но и примером для болельщиков в вопросах экологии. Для нас это важная миссия — быть драйвером вторичной переработки пластика", – отметил директор БК "Нефтехимик" Дмитрий Тараканов.
Для участия болельщикам необходимо принести пластиковые бутылки в "ЭКОДОМ Спортивный", расположенный в 7а микрорайоне, дом 45. Необходимо оставить данные и указать название клуба – "БК Нефтехимик".
"СИБУР активно поддерживает экологические инициативы. Спорт – это мощный инструмент, способный привлечь внимание к важным вопросам экологии, а вторичная переработка пластика – один из ключевых шагов на пути к устойчивому развитию, – сказал эксперт по развитию социальной сферы "ЗапСибНефтехим" Вячеслав Граб.