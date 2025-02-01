Состязания по сноуборду "Битва на Туре X Дружба контест" состоятся в Тюмени 22 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экстрим-фестиваль "Битва на Туре X Дружба контест-2025" состоится в Тюмени 22 февраля. Традиционно сноубордисты соберутся на набережной, сообщают организаторы.

В программе - трюки за деньги, где призовой фонд составляет 100 тыс. рублей, джем-сессия (150 тыс. рублей для победителей) и трек "Лучший трюк". Также участники поборются за 250 тыс. рублей в дисциплине "Джиббинг".