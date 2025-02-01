Два года условно получил абатчанин за кражу газового счетчика и зарядки для телефона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Абатский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в чужое жилище.

Согласно материалам, ночью в с. Банниково Абатского района пьяный подсудимый забрался в дом и унес счетчик газа, шланг, два металлических хомута и зарядное устройство для мобильного телефона. Общий ущерб составил чуть более 4 тыс. 500 рублей.

На судебном заседании абатчанин свою вину признал, в содеянном раскаялся. Учитывая все обстоятельства, ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.