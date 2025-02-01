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2,1 млн рублей выплатит житель Уватского района за незаконно проданный автомобиль

Происшествия, 13:20 11 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Уватского района незаконно продал арестованный автомобиль, за что получил штраф в размере 2,1 млн рублей.

В декабре 2022 года мужчина был осужден за управление автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в состоянии опьянения. Суд при вынесении приговора конфисковал у подсудимого его автомобиль стоимостью 2,1 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Иномарка до вступления приговора в законную силу находилась на ответственном хранении у подсудимого. Он этим воспользовался и продал автомобиль за 1,5 млн рублей, за что в сентябре 2024 года получил штраф в размере 40 тыс. рублей.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу Российской Федерации с осужденного неосновательного обогащения в размере 2,1 млн рублей. Уватский районный суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Исполнение решения суда на контроле прокурора района.

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# прокуратура Тюменской области

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