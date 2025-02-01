Две "Лады" сгорели в Тюмени из-за короткого замыкания 10 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание стало причиной возгорания двух отечественных автомобилей в Тюмени 10 февраля, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

В одиннадцатом часу утра поступило сообщение об автомобиле, загоревшемся на ул. Станционной. Огонь повредил "Ладу Ларгус" и внутреннюю отделку гаража на площади 33 кв. м. Пострадавших нет.

Вечером на ул. Дмитрия Менделеева вспыхнула "Лада Приора". Огнём был повреждён моторный отсек автомобиля. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 2 кв. м.