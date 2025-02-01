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Юбилейные медали вручают ветеранам Викуловского района

Общество, 16:26 13 февраля 2025

ТГ-канал Андрея Лотова | Фото: ТГ-канал Андрея Лотова

Медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручил жителям Каргалинского сельского поселения глава Викуловского района Андрей Лотов 13 февраля. Награды уже получили труженики тыла сел Балаганы, Нововяткино, Чуртан, Достовалово, Березино.

"С каждым годом все меньше становится свидетелей, прошедших войну, тех, чье сердце хранит отблеск того страшного огня, той Великой войны, в которой наш народ одержал Великую Победу", — написал в своем телеграм-канале Андрей Лотов.

Напомним, 2025 объявлен в Тюменской области Годом героев, а в России – Годом защитника Отечества.

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# Викуловский район , Год героев

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