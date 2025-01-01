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Год героев открыли в Тюменской области

Губернатор, 18:25 23 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Старт Году героев дали в Тюменской области. Более 800 человек стали участниками торжественной церемонии открытия в ДК "Нефтяник" Тюмени 23 января в очном формате и более 1 тыс. 500 тюменцев в 34 виртуальных концертных залах муниципалитетов региона.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В мероприятии участвовали первые лица региона, Герои России, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и локальных конфликтов, СВО, медики, представители военно-патриотических клубов и объединений, ветеранских организаций, курсанты ТВВИКУ, кадеты, юнармейцы.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"2025 – год юбилея Победы. Он объявлен Годом защитника Отечества. Этот смысловой акцент заложен и в Годе героев, который мы сегодня торжественно открываем в Тюменской области. Это про настоящее и будущее, основанное на фундаменте прошлого. Знак уважения нашим ветеранам Великой Отечественной войны и сегодняшним участникам специальной военной операции. А также всем героям, кто своими поступками и вкладом в развитие региона и страны оставил о себе неувядаемую память", – приветствовал собравшихся губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что герои – это врачи, работавшие в красной зоне во время пандемии, спасатели, останавливающие огонь и воду, другие люди, совершившие мужественный поступок и трудовой подвиг в мирное время.

Церемонию награждения героев открыли вручением знака отличия Тюменской области шестикласснику тобольской гимназии им. Н. Д. Лицмана Егору Федькушеву, который во время отдыха на море спас тонущую женщину.

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"Важно именно сейчас, когда Россия борется с нацистской угрозой, объединиться. Не только для того, чтобы предотвратить эти угрозы, но и для того, чтобы сегодня сказать слова признания и уважения героям, людям, которые защищали и защищают Родину, кто делал и делает все для благополучия страны и области, их развития ", - отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Громкими овациями, стоя приветствовал зал присутствующих на церемонии Героев России: Рустама Сайфуллина, Олега Каскова, Владимира Шарпатова.

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Несмолкающими аплодисментами встретили тюменцы ветерана Великой Отечественной войны, разведчика, полковника Ивана Петровича Лыткина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это важнейшее мероприятие, посвященное нашим героям. Спасибо за память о той войне! За память о тех, кто лежит под фанерной звездой, и тех, кто с победой вернулся домой. Тогда умереть за свою страну, за свой народ считалось великой честью. Молодежь, берегите память о той войне и о нашей Победе. Идите по стопам своих героических дедов и прадедов и тогда среди героев будут и ваши имена!" – напутствовал молодое поколение ветеран.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Объявленный Год героя стал важным для воспитанника детского морского центра "Алый парус" Семена. Его отец сейчас на СВО, дядя подростка – ветеран двух Чеченских кампаний.

"Год героев – это и про нашу семью тоже, потому что защита и служение Родине стали семейной традицией, передающейся из поколения в поколение!" – подчеркнул молодой человек.

Семен уверен, что Год героев и защитника Отечества направлены на то, чтобы подчеркнуть заслуги тех, кто защищал и защищает Отчизну, а также призваны поднять боевой дух бойцов в зоне специальной военной операции.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ветеран СВО, сержант запаса Григорий Михайлов получил тяжелое ранение, после чего не смог продолжать командировки.

"Я просто выполнял свой воинский долг в отношении своей Родины и своих боевых товарищей. Объявление Года героя и защитника Отечества исключительно важно. Это значит, что участникам специальной военной операции уделяют внимание. А главное – что ежедневно совершаемые воинами на поле боя подвиги не останутся забытыми", - подчеркнул мужчина.

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Напомним, объявить 2025 год Годом героев в Тюменской области предложил губернатор Александр Моор в ходе обращения к депутатам областной думы с посланием "О положении дел в регионе".

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , Владимир Шарпатов , Герой России , Год героев , Рустам Сайфуллин

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