Год героев открыли в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Старт Году героев дали в Тюменской области. Более 800 человек стали участниками торжественной церемонии открытия в ДК "Нефтяник" Тюмени 23 января в очном формате и более 1 тыс. 500 тюменцев в 34 виртуальных концертных залах муниципалитетов региона.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В мероприятии участвовали первые лица региона, Герои России, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и локальных конфликтов, СВО, медики, представители военно-патриотических клубов и объединений, ветеранских организаций, курсанты ТВВИКУ, кадеты, юнармейцы.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"2025 – год юбилея Победы. Он объявлен Годом защитника Отечества. Этот смысловой акцент заложен и в Годе героев, который мы сегодня торжественно открываем в Тюменской области. Это про настоящее и будущее, основанное на фундаменте прошлого. Знак уважения нашим ветеранам Великой Отечественной войны и сегодняшним участникам специальной военной операции. А также всем героям, кто своими поступками и вкладом в развитие региона и страны оставил о себе неувядаемую память", – приветствовал собравшихся губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что герои – это врачи, работавшие в красной зоне во время пандемии, спасатели, останавливающие огонь и воду, другие люди, совершившие мужественный поступок и трудовой подвиг в мирное время.

Церемонию награждения героев открыли вручением знака отличия Тюменской области шестикласснику тобольской гимназии им. Н. Д. Лицмана Егору Федькушеву, который во время отдыха на море спас тонущую женщину.

"Важно именно сейчас, когда Россия борется с нацистской угрозой, объединиться. Не только для того, чтобы предотвратить эти угрозы, но и для того, чтобы сегодня сказать слова признания и уважения героям, людям, которые защищали и защищают Родину, кто делал и делает все для благополучия страны и области, их развития ", - отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Громкими овациями, стоя приветствовал зал присутствующих на церемонии Героев России: Рустама Сайфуллина, Олега Каскова, Владимира Шарпатова.

Несмолкающими аплодисментами встретили тюменцы ветерана Великой Отечественной войны, разведчика, полковника Ивана Петровича Лыткина.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это важнейшее мероприятие, посвященное нашим героям. Спасибо за память о той войне! За память о тех, кто лежит под фанерной звездой, и тех, кто с победой вернулся домой. Тогда умереть за свою страну, за свой народ считалось великой честью. Молодежь, берегите память о той войне и о нашей Победе. Идите по стопам своих героических дедов и прадедов и тогда среди героев будут и ваши имена!" – напутствовал молодое поколение ветеран.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Объявленный Год героя стал важным для воспитанника детского морского центра "Алый парус" Семена. Его отец сейчас на СВО, дядя подростка – ветеран двух Чеченских кампаний.

"Год героев – это и про нашу семью тоже, потому что защита и служение Родине стали семейной традицией, передающейся из поколения в поколение!" – подчеркнул молодой человек.

Семен уверен, что Год героев и защитника Отечества направлены на то, чтобы подчеркнуть заслуги тех, кто защищал и защищает Отчизну, а также призваны поднять боевой дух бойцов в зоне специальной военной операции.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ветеран СВО, сержант запаса Григорий Михайлов получил тяжелое ранение, после чего не смог продолжать командировки.

"Я просто выполнял свой воинский долг в отношении своей Родины и своих боевых товарищей. Объявление Года героя и защитника Отечества исключительно важно. Это значит, что участникам специальной военной операции уделяют внимание. А главное – что ежедневно совершаемые воинами на поле боя подвиги не останутся забытыми", - подчеркнул мужчина.

Напомним, объявить 2025 год Годом героев в Тюменской области предложил губернатор Александр Моор в ходе обращения к депутатам областной думы с посланием "О положении дел в регионе".

Инна Кондрашкина