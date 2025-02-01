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Более 40 ветеранов Нижнетавдинского района получат юбилейные медали к 80-летию Победы

Общество, 14:49 12 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

41 ветеран Нижнетавдинского района станет обладателем юбилейной медали к 80-летию победы в Великой Отечественной войне до конца февраля. Большая часть из них - труженики тыла.

В поселке Ключи замглавы по социальным вопросам Ольга Куксгаузен вручила медаль Марии Петровне Алексеевой, сообщает информационный центр областного правительства.

В годы войны ее семья жила в Псковской области. Мария Петровна помнит, как немцы сожгли практически всю деревню и увели жителей в Латвию. В послевоенные годы восстанавливали населенный пункт, возводили надворные постройки, разводили скот. В 23 года Мария Петровна вышла замуж за Евгения Андреевича.

Ее супруг после армии по распределению был направлен в Сибирь, вместе с ним в Нижнетавдинский район прибыла и она. Муниципалитет стал родным домом для пары, здесь появились на свет сначала двойняшки сыновья, а затем и дочь.

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# Великая Победа , ветераны , медали

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