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В Тюмени на ж/д вокзале пройдут экскурсии к 80-летию Победы

Общество, 12:58 24 февраля 2025

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Глава о военных буднях вокзалов и предприятий Свердловской железной дороги добавлена в экскурсии по железнодорожному вокзалу Тюмени. Проект ориентирован на ребят 7-15 лет, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Экскурсоводы – сотрудники и начальники вокзалов – расскажут школьникам о работе стальных магистралей в годы Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Познавательные прогулки пройдут не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге. Следуя экскурсионному маршруту, группы проходят и по вокзальному перрону, откуда отправлялись эшелоны на запад, а в мае 1945 года горожане под звуки оркестра встречали поезда Победы.

Повествуя о железной дороге, войне и победе, экскурсовод познакомит и с историей знаковых монументов, расположенных у вокзальных комплексов. В Екатеринбурге это памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В Тюмени – монумент "Железнодорожникам фронта и тыла", собранный из фрагментов рельсов, которые использовались в годы Великой Отечественной войны.

Кроме исторической части, гостям показывают и современное "закулисье" вокзальных комплексов. Как работают крупнейшие вокзалы Урала и Западной Сибири, какие устройства помогают обеспечивать комфортную среду для пассажиров, как выглядят помещения, скрытые от посторонних глаз (дикторская, бюро находок). В 2024 году познавательные прогулки по вокзалам Екатеринбург и Тюмень в составе экскурсионных групп совершили более 500 человек.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Великая Победа , РЖД

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