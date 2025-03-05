Четыре жителя Заводоуковского округа удостоены звания "Почетный гражданин"

| Фото: скриншот видео Светланы Касеновой | Фото: скриншот видео Светланы Касеновой

Четыре жителя Заводоуковского муниципального округа удостоены звания "Почетный гражданин", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За отвагу и мужество, личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения почетное звание присвоили ветеранам Великой Отечественной войны Якову Илларионовичу Третьякову, Анатолию Федоровичу Деденкову, Геннадию Степановичу Некрасову, Евгению Даниловичу Ужинцеву.

Такое решение было единогласно принято депутатами окружной думы.

"Наши ветераны – представители поколения, ставшего для нас примером стойкости и беззаветного служения Отечеству, поколения, чья жизнь неразрывно связана с Великой Отечественной войной", – произнесла глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Поздравить и торжественно вручить дипломы ветеранам приехали глава округа Светлана Касенова, председатель окружной думы Юрий Волков и курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.