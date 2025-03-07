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Тюменский "Ангажемент" представит спектакль к 80-летию Победы

Общество, 10:34 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Зося" пройдет в Молодежном театре "Ангажемент" Тюмени 27 и 28 марта. Драма по мотивам Владимира Богомолова посвящена 80-летию Победы.

"Действие спектакля разворачивается в маленькой деревушке, где остановился на отдых обескровленный мотострелковый батальон. В это время молодой лейтенант, заместитель командира батальона, должен заполнить двести бланков извещения о смерти. На этом фоне происходит его мимолётная встреча с польской девушкой, навсегда оставшаяся в памяти вчерашнего школьника, ушедшего на фронт из-за парты", - рассказали авторы постановки.

Режиссёр Виталий Криницин и художник Саяна Урбадаева создали работу, которая показывает победу любви над войной. Спектакль демонстрирует, что даже в самых тяжёлых условиях люди могут сохранять доброту и человечность.

Билеты - по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# Великая Отечественная война , Великая Победа , молодежный театр Ангажемент

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