Познакомиться с "Героями вне времени" могут тюменцы в Менделеевке
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Открытие выставки "Герои вне времени" прошло в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 13 февраля. Проект объединяет три даты: 80-летие победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в России и Год Героев Тюменской области.
"Сегодня учреждения культуры находятся на передовой линии времени. Это наша миссия - сохранить историю достоверной, доступно донести ее до потомков. Выставка, которую мы сегодня открыли, значима для каждого тюменца, для семей, поскольку здесь история каждого из нас", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.
Гости могут познакомиться с оцифрованными материалами из фонда учреждения, которые посвящены труженикам тыла, героям Великой Отечественной войны, героям СВО, врачам, спасателям, волонтерам. Граждане также могут посмотреть предметный ряд книжно-иллюстративной выставки, экспонаты которого предоставили сотрудники библиотеки.
"Помимо оцифрованных материалов и предметов, желающие могут посетить фотовыставку, где висят портреты героев, чьими именами названы некоторые улицы Тюмени. Каждая фотография имеет свой QR-код. Можно навести телефон и получить полную информацию о человеке", - добавила директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.
Выставка будет открыта до конца 2025 года в холле на втором этаже. Вход свободный.
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Юлия Божок