  • 14 февраля 202514.02.2025пятница
  • USD91,0313
    EUR94,9221
  • В Тюмени -8..-10 С 1 м/с ветер юго-восточный

Нефтепроводчики повысили надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах

Общество, 17:35 14 февраля 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило подключение новых объектов и завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Томской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы двух магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС "Раскино" специалисты выполнили первый этап подключения к действующим технологическим трубопроводам нового резервуара для нефти с понтоном объемом 20 тыс. куб. м. Строительство резервуара диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м ведется в рамках инвестиционной программы ПАО "Транснефть". Емкость оборудована алюминиевым понтоном, предназначенным для снижения испарения нефти, а также оснащена современной системой пенопожаротушения. Построены узлы запорной арматуры, технологические трубопроводы, комплектная трансформаторная подстанция. В рамках обеспечения требований экологической безопасности при благоустройстве прилегающей территории будет выполнено укрепление откосов обвалования георешеткой.

Кроме того, проведен ремонт и замена запорной арматуры на линейной части МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и девяти нефтеперекачивающих станциях на современные аналоги, выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Выполнена внутритрубная очистка от парафиновых отложений и механических примесей, а также диагностика технического состояния 27 участков трубопроводов, проходящих по территории пяти регионов. Внутритрубная диагностика позволяет выявить возможные дефекты линейной части трубопроводов без вывода из эксплуатации. Обследование проводилось с использованием современных ультразвуковых и магнитных дефектоскопов российского производства.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты нефтепроводного предприятия функционируют в штатном режиме. Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами компании и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Юлия Майская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АО «Транснефть – Сибирь»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 14.02.2025Тюменцы стали победителями всероссийской олимпиады по лучевой диагностике
19:09 14.02.2025Выставку картин художников из Алматы и Салехарда ко дню рождения Петра Ершова открыли в Тюмени
18:37 14.02.2025Карантин по бешенству отменили в деревне Сулейменская
18:15 14.02.2025Тюменских школьников приглашают принять участие в конкурсе "Знаешь?Научи!"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.