С историей Тобольского тюремного замка познакомят на лекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лекция "Еще раз о роли личности в истории" пройдет в Музее уникальных книг и редких изданий (Красная площадь, 5, стр. 2) в Тобольске 18 февраля. Начало мероприятия — в 13 часов.

Участники встречи познакомятся с исследовательскими работами по истории Тобольского тюремного замка писателя Владимира Короленко, известного тобольского и тюменского фотографа конца XIX века Иосифа Шустера, фольклориста и публициста Вильгельма Гартевельда. Особое внимание будет уделено фотонаследию Шустера, который сотрудничал с тобольским тюремным ведомством.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.