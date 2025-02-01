Гиревики Абатского района победили на всероссийских соревнованиях

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Спортсмены Абатского района победили в Первенстве России среди юношей и девушек по гиревому спорту в Новосибирске. Вадим Скоробогатов выступил в двух видах упражнений и в каждом из них стал победителем. В его копилке две золотые медали.

"Анастасия Суханова по результатам выступлений заняла первое место и стала лучшей среди девушек. Поздравляю наших спортсменов и тренера Александра Безбородова с победой", - рассказал глава Абатского района Игорь Васильев в своем Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

По его словам, таким образом открыта копилка статусных спортивных наград 2025 года.