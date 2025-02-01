В России при посадке на поезд начнут применять биометрию
Применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность, разрешило правительство РФ. Подтвердить личность можно будет на перроне: для этого достаточно взглянуть в камеру мобильного устройства, находящегося у проводника, сообщает кабмин.
"С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", – сказал заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Дмитрий Григоренко.
Сервис будет доступен пользователям единой биометрической системы. Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.
Остальные способы посадки на поезд также сохраняются.