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Тюменцы отправили жителям Курской области семь тонн гуманитарной помощи

Общество, 20:08 18 февраля 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Семь тонн гуманитарной помощи отправили из Тюмени жителям Курской области 18 февраля. Груз был сформирован в региональном Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

18 февраля глава региона вместе с секретарем Генсовета партии, первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым познакомились с работой штаба и пообщались с волонтерами.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Тюменский штаб входит в топ-10 лучших в стране. Его активисты ведут большую работу по помощи жителям пострадавших регионов и новых субъектов России. С начала СВО они собрали и отправили уже более 554 тонн гуманитарного груза для военнослужащих и жителей Донбасса. А еще региональное отделение партии "Единая Россия" проводит акцию "Тепло родного дома". Единороссы уже передали свыше 6,5 тысячи именных посылок на фронт. Последняя отправка состоялась в начале февраля", - рассказал губернатор.

На площадке штаба активисты плетут маскировочные сети, армейские браслеты выживания, изготавливают сухие души и специальные спички, которые горят до 8 минут. Также здесь проходят просветительские мероприятия, реализуют проекты "Женского движения Единой России".

Видео: Telegram-канал Александра Моора.

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