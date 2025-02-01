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Тюменские волонтеры рассказали о своей работе в Краснодарском крае

Общество, 12:58 19 февраля 2025

предоставила Елена Воронова | Фото: предоставила Елена Воронова

Уборка мазута, чистка птиц, работы в столовых и на складах - основные точки приложения сил тюменских волонтеров в Краснодарском крае. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель "Добро.Центра" Голышмановского округа Елена Воронова.

"Хочу отметить, что очень сложно мыть птиц. Для этого нужен опыт. Мы увидели, как это нужно делать, и попробовали сами. Если нам предложат эту работу, мы справимся. Песок тоже сложно убирать от мазута. На улице ветрено и холодно. Но мы держимся, работаем", - рассказала тюменка.

У волонтеров восьмичасовой рабочий день. Штаб волонтеров Краснодарского края направляет добровольцев, следит за логистикой. Каждый человек проходит регистрацию, выбирает, где может помочь, и отправляется на рабочую точку. Работа есть всегда. Условия проживания и питания приемлемые.

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"По прибытии в Анапу мы уже знали, где будем жить. Нас заселили в гостевом доме. Питание оптимальное, чтобы здоровье волонтёров поддерживать на хорошем уровне. Отношение к добровольцам здесь очень доброжелательное. Как приехали, нам сразу выдали средства индивидуальной защиты. Без них выходить на участок нельзя. СИЗы для волонтеров выдают каждый раз новые. Наша делегация с первого дня приступила к работе, мы помогали на пляже, чистили песок от мазута", - отметила Елена Воронова.

Напомним, первая организованная группа из 18 волонтеров отправилась из Тюмени в Краснодарский край на ликвидацию мазута 11 февраля. В нее вошли представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, студенты, серебряные волонтеры, добровольцы штаба "Мы вместе".

Юлия Божок

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# волонтеры , ЧС

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